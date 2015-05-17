Над Балтийским морем пропал литовский самолет Ан-2

Самолет "Клайпедских авиалиний" "Ан-2", летевший из Швеции (Гетеборга) в Литву, пропал над Балтийским морем.

Замдиректора Администрации гражданской авиации (АГА) Альвидас Шумскас сказал DELFI, что самолет сельскохозяйственной авиационной компании (занимается разбрасыванием удобрений на полях) летел из Гетеборга. У него на борту были два пилота, пассажиров не было.

Пилоты, по словам Шумскаса, были одними из самых опытных в стране, среди пилотов пилотирующих самолеты такого класса. Последний раз пилоты вышли на связь вчера в 16.16. После этого самолет пропал.

Пропавший самолет искали в море и ночью, однако ничего не найдено. На заре к военному поисковому кораблю присоединились вертолеты, поиски были продолжены.

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Директор "Клайпедских авиалиний" Викторас Шишняускас подтвердил, что пропавший в море "Ан-2" принадлежит его компании. В нем были два пилота, которые, по его словам, были самыми опытными литовскими пилотами, управляющими самолетами такого класса. Это были Адольфас Мачюлис и Альвидас Сельмистрайтис. Оба они - пилоты с более чем 40-летним стажем.

"Не знаю, упал самолет или совершил посадку. Я верю, что пилоты живы. Я думаю, что они на самолете сели на море. Я понимаю, что самолеты тонут, но надеюсь, что пилоты из него выбрались. У них есть плоты, они профессионалы. Спасатели работают, должны их найти, ведь семьи ждут своих мужчин. Даже не хочу и думать о худшем сценарии", - сказал Шишняускас.

"Знаю, что они были в воздушном пространстве Литвы, что вышли на связь с Палангским аэропортом, а потом сигнал пропал. Может самолет кто-то сбил, может что-то еще. Но технически он был в порядке. Самое главное, чтобы мужчины были живы", - сказал директор.

В ночь с субботы на воскресенье, около часа ночи, Министерство обороны сообщило, что 16 мая, около 18 ч. дежурные Центра координирования спасения на море получили сообщение Центра координирования спасения аэронавтики о том, что утрачена связь с "Ан-2", который летел над балтийским морем.

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В район поисков из Немирсеты вылетел дежурный вертолет "Ми-*", еще один вертолет вылетел из Каунаса. В поисках приняли участие два военных спасательных корабля Šakiai и Jotvingis (N42). В поисках принимают участие и шведские вертолеты. Координированием операции занимается Центр координирования спасения на море ВМС.

Также за помощью в поисках самолета обратились к Латвии.

"Пока мы ждем ответа, помогут ли латыши. Они также располагают поисковыми судами и самолетами. К латышам обратились, потому что, по нашим оценкам, из-за направления ветра, скорости, объект поиска должен приближаться к зоне, за которую в спасательных операциях отвечает Латвия", - пояснил Бренцюс.

Представитель Литовских ВМС капитан-лейтенант Бренцюс сказал, что чем дольше идет поиск, тем меньше надежды найти людей живыми.

"О том, как долго люди могут выжить в море, мы решаем по тому, какими инструментами они были оснащены. Мы знаем, что у них были спасательные жилеты, гидрокостюмы, резиновая лодка. Но мы не знаем, было ли у них время, чтобы ими воспользоваться. Таким образом, мы не знаем, они в лодке и дрейфую, или в воде. Мы не знаем, что это за гидрокостюмы, защищают ли они от холода. Я могу только сказать, что это по-прежнему операция по поиску живых людей", - сказал Бренцюс.

Поэтому, сказал он, поисково-спасательная операция будет продолжаться, пока не найдут людей, или до тех пор, пока существуют теоретические шансы найти их живыми. Однако счет идет на часы, а не дни.