New York Times: У Зеленского не много карт в рукаве на встрече с Путиным

За время с последней нормандской встречи у России появилось больше рычагов влияния благодаря США и Франции.

Ожидается чрезвычайно неравное соревнование. С одной стороны бывший агент КГБ и закаленный мастер глобальных интриг, а с другой - бывший комедийный актер без какого-либо опыта в политике, пострадавший от бурного столкновения своей страны с президентом Дональдом Трампом.

Президент Владимир Путин, который руководит Россией почти 20 лет, и президент Украины Владимир Зеленский, который занимает свою должность полгода с значительно меньшими военными и экономическими ресурсами, впервые встретятся ради поисков завершения более чем пятилетней войны, - пишет New York Times. К дисбалансу можно еще добавить тот факт, что в роли «рефери» в Париже будет «хромая утка» Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон, который в последние месяцы занял более примирительную позицию к России.

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Вдобавок, Зеленскому приходится искать завершение войны с российскими силами на Востоке Украины без мощного противовеса на стороне своей страны, который до недавнего времени еще был в распоряжении Киева: это четкая поддержка США. По мнению бывшего американского посла в Украине Джона Хербста, сегодняшняя встреча, скорее всего, закончится патовой ситуацией, а не прорывом для Путина.

«Путин не собирается делать никаких уступок. Поэтому есть выбор из двух вариантов: Зеленский решит сделать большие уступки или ничего не произойдет», - пояснил дипломат, добавив, что второе более вероятно.

Под пристальным давлением требований стоять на своем дома у Зеленского ограниченное пространство для маневра, особенно учитывая то, что его предыдущие жесты доброй воли в форме отвода украинских войск от линии фронта не встретили аналогичных шагов со стороны России или его марионеток в Донецке и Луганске. Война убила более чем 13 тысяч человек. Встреча в Париже попытается возродить мирное соглашение, которое было подписано в 2015 году в Минске.

Обоим лидерам есть за что бороться. Путин отчаянно хочет, чтобы Запад отменил санкции, наложенные на Россию в 2014 году после аннексии Крыма и развязывания сепаратистской войны на Донбассе. Зеленский одержал мощную победу на выборах в апреле, обещая остановить кровопролитие. Но он потенциально может потерять больше, чем российский президент.

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Вместо того, чтобы аннексировать части Донецкой и Луганской областей, Россия дала четко понять, что ее цель – сохранить влияние на Украину и не позволить ей интегрироваться с Западом экономически, военно и политически. Правительство Путина дало понять, что Киев может восстановить по крайней мере номинальный суверенитет в регионе и контроль над восточной границей с Россией. Московская цена за такое решение требует, чтобы Украина не вступала в Евросоюз и НАТО, а также изменила свою конституцию, предоставив больше власти регионам, в частности тем, которые будут контролировать лояльные к России силы.

Такое соглашение в глазах украинцев – это капитуляция перед Путиным и посягательство на независимость их страны. Однако, в настоящее время не существует подхода, который бы получил поддержку большинства в Украине: ни уступки России, ни продолжения войны, ни отказ от контроля над оккупированными территориями. США никогда не принимали формального участия в формировании или исполнении Минских соглашений. Но во времена президента Барака Обамы они играли центральную роль в «прощупывании разных сторон», - считает эксперт Brookings Institution Алина Полякова.

Но Трамп полностью занят слушаниями по делу об импичменте, которые сосредоточены в его делах с Украиной. В частности, в центре внимания задержка обещанной военной помощи и обещанной встречи с Зеленским в Белом доме.

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Трамп продемонстрировал, что не хочет участвовать в процессе завершения войны. В частности, во время встречи в Нью-Йорке он сказал Зеленскому: «Надеюсь, что вы и президент Путин найдете общий язык и решите свою проблему». Многие члены администрации Трампа, которые продвигали поддержку Украины в битве против России, подали в отставку или были уволены. Специальный представитель Госдепартамента в Украине Курт Волкер ушел в отставку в сентябре.

«Со времен последних переговоров в 2016 году Путин получил значительно больше рычагов влияния благодаря отстраненности США и французскому развороту к российской перезагрузке», - сказала Полякова. Именно поэтому, по ее мнению, самый лучший сценарий для Украины на переговорах в Париже – «это их провал».