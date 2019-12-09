"Нормандская встреча" в Париже: стал известен состав украинской делегации

Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины.

Как сообщает hromadske, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

министр внутренних дел Арсен Аваков;

министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;

глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;

главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;

первый помощник президента Сергей Шефир;

помощник президента Андрей Ермак;

советник президента Руслан Демченко;

глава офиса президента Андрей Богдан;

заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;

заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;

заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;

исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.