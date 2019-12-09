"Нормандская встреча" в Париже: стал известен состав украинской делегации
14:40, 09 декабря 2019Политика
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Во время саммита планируется первая личная встреча Владимира Зеленского и Владимира Путина.
9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции / фото УНИАН
Стало известно, кто поехал на «нормандскую встречу» в составе официальной делегации от Украины.
Как сообщает hromadske, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:
- министр иностранных дел Вадим Пристайко;
- министр внутренних дел Арсен Аваков;
- министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
- глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
- главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
- первый помощник президента Сергей Шефир;
- помощник президента Андрей Ермак;
- советник президента Руслан Демченко;
- глава офиса президента Андрей Богдан;
- заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
- заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
- заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
- исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.
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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.
Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.
После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.
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