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"Нормандская встреча" в Париже: стал известен состав украинской делегации

14:40, 09 декабря 2019
Политика
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9 декабря в Париже впервые за три года собрались лидеры Украины, России, Германии и Франции / фото УНИАН

Как сообщает hromadske, кроме президента Владимира Зеленского, на встречу нормандской четверки прибыли:

  • министр иностранных дел Вадим Пристайко;
  • министр внутренних дел Арсен Аваков;
  • министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель;
  • глава Службы безопасности Украины Иван Баканов;
  • главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • помощник президента Андрей Ермак;
  • советник президента Руслан Демченко;
  • глава офиса президента Андрей Богдан;
  • заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко;
  • заместитель главы Офиса президента Юрий Костюк;
  • заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква;
  • исполнительный директор Нафтогаза Юрий Витренко.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 декабря, в Париже Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

Зеленский на переговорах намерен в первую очередь поставить вопрос возвращения пленных, прекращения огня и вывода бандформирований с территории Донбасса.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.

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Новость в сюжете: Встреча лидеров "нормандской четверки" в Париже
Теги: #переговоры в нормандском формате