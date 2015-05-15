Умерла вдова Роберта Рождественского Алла Киреева

Об сообщила их дочь, фотограф и переводчица Екатерина Рождественская в Facebook.

"Теперь они вместе", - написала она, опубликовав фото своих родителей.

О месте и дате похорон семья пока не сообщает, пишет Лента.ру.

Напомним, в своем последнем интервью украинскому изданию Гордон в ноябре прошлого года Алла Киреева раскритиковала агрессивную внешнюю политику президента России Владимира Путина.

Читайте такжеИсторики установили дату расстрела Гумилева"Ни новый СССР, ни Российская империя ему не нужны. Цель Путина – построить шубохранилища для себя и своего ближайшего окружения. Это бизнес-задачи и ничего более", - сказала она, добавив, что "Путин своими руками устроил все самые главные трагедии России последних 15 лет".

Справка. Алла Киреева родилась в 1933 году. Она работала в литконсультации журнала «Юность», а в последнее время в журнале «Караван». С Рождественским (умер в 1994 году) Киреева прожила 41 год. Познакомились они в 1950-х годах, вместе учились в Литературном институте имени Горького. У них две дочери - Ксения и Екатерина Рождественские.

Роберт Рождественский - советский русскоязычный поэт-шестидесятник, много стихов которого стали известными песнями.