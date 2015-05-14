Евросоюз будет усиливать сотрудничество с НАТО

Эти организации хоть и являются "разными", однако могли бы дополнять друг друга "в некоторых случаях, отраслях и действиях", - сказала верховный представитель ЕС по внешнеполитическим вопросам Федерика Могерини на встрече глав МИД стран НАТО в Анталии, передает DW.DE.

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Именно поэтому Альянс и Евросоюз хотят обсудить вопрос "структурного сотрудничества", подчеркнула Федерика Могерини.

По ее словам, для Брюсселя важна "тесная координация" между организациями на всех уровнях. Прежде всего речь идет об обмене информацией и "новых видах угроз", - отметила представитель Евросоюза.

О стремлении кооперации между ЕС и Североатлантическим альянсом, чтобы быть готовым к новым вызовам, заявил в Анталии и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

На встрече глав МИД стран Альянса в Турции в эти дни, учитывая украинский конфликт говорится, в частности, и о так называемой "гибридной" войне с помощью пропаганды, экономического давления и использования военных формирований без знаков распознавания.

Еще одной важной темой встречи является спасение мигрантов в Средиземном море. Федерика Могерини хочет представить в Анталии планы Брюсселя относительно возможного направления военных на борьбу с мошенниками, которые нелегально переправляют людей в Европу морем.