Венгрия поддержит продление санкций против РФ - дипломат

Об этом рассказал временный поверенный Украины в Венгрии Михаил Юнгер, передает "Европейская правда".

"Сейчас в венгерском обществе и среди политиков нет дискуссий о целесообразности или нецелесообразности санкций. И это при том, что санкции наносят ущерб многим европейским странам, в том числе и Венгрии", - отмечает дипломат.

Читайте такжеПушков обвиняет Украину в том, что ЕС может продлить санкции против РФ

По его словам, отношение к санкциям изменилось с осени прошлого года.

"До этого можно было услышать различные заявления, и позиция премьер-министра Орбана была довольно скептической. Он неоднократно заявлял, что эти санкции - выстрел себе в ногу. Но впоследствии ситуация изменилась. Возможно, это связано с тем, что Украина выдержала тяжелейшие военные испытания и выжила. С тех пор тон заявлений относительно санкций меняется, и от того же премьер-министра уже нет подобных заявлений", – отметил он.

Такая перемена, уверен Юнгер, и позволяет ожидать, что позиция Венгрии относительно санкций не будет отличаться от общеевропейской.

Изменение настроений, по словам дипломата, также позволяет предполагать, что прошлогодняя ситуация с прекращением реверса газа в Украину через Венгрию не будет иметь продолжения.

Как известно, саммит ЕС в марте решил продолжить экономические санкции против России до конца 2015 года и привязать вопрос санкций к выполнению минских соглашений.

Ранее УНИАН сообщал, что Сербия не будет вводить санкции против России.