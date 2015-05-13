The New York Times: Пока Обама разыгрывает китайскую карту в торговле, Китай заключает свои собственные сделки

За последние недели президент Обама посетил штаб-квартиру Nike и оживленные американские порты, чтобы попытаться убедить демократов, что отказ от Транс-Тихоокеанского партнерства (ТТП), торгового соглашения 12-ти государств, которое он считает важнейшей частью обеспечения национального экономического возрождения, ослабит американскую мощь.

Об этом пишут Дэвид Сенджер и Эдвард Вонг в статье «Пока Обама разыгрывает китайскую карту в торговле, Китай заключает свои собственные сделки», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

«Если мы не напишем правила торговли по всему миру, угадайте, что?» Г-н Обама предупредил в штаб-квартире гиганта спортивных товаров, чьи товары он использует, когда занимается спортом. «Это сделает Китай».

Си Цзиньпин, китайский президент и глава Коммунистической партии, делает параллельный шаг - который коренится в совершенно иной стратегии получения глобального влияния. Г-н Си фактически игнорирует вопрос о том, присоединится ли его страна, вторая по величине экономика в мире, к пакту. Вместо этого, он выбрал американских союзников, таких как Великобритания, Германия и Южная Корея, и пригласил их присоединиться, против воли администрации, к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций, проекту, который инициировал Китай, чтобы обеспечить свои собственные государственные предприятия работой: строительством дорог, плотин и электростанций по всей Азии.

Китай в то же время договаривается о других торговых соглашениях по всему региону, чтобы затем он мог использовать свои наличные деньги и огромное влияние на рынке для заключения сделок в своих интересах. Г-н Си посетил Казахстан в этом месяце, убеждая страну присоединиться к его инициативе «Один пояс, одна дорога», строительство из Европы в Центральную Азию до морей вокруг Китая.

Это тонкая форма конкуренции, но одна из тех, которую многие в администрации Обамы рассматривают как наиболее важную геополитическую борьбу за власть в современном мире.

«Это не черно-белое соревнование между США и Китаем, даже если президент представил его так, чтобы продать демократам», сказал Майкл Грин, профессор Джорджтаунского университета, который следит за прогрессом в борьбе. «Тихоокеанское партнерство заставляет китайцев повысить ставки. Мы где-то между прямой борьбой за то, кто будет устанавливать правила, и конкурентной либерализацией, которая, в конечном счете, создаст некоторые общие правила по всему миру».

Стратегия Америки с 1990-х годов, когда Билл Клинтон добивался голосов республиканцев, чтобы включить Китай во Всемирную торговую организацию, была очень простой: заманить Китай в институты, которые работают в соответствии с западными стандартами правил торговли, трудовой практики и защиты интеллектуальной собственности, постепенно изменяя способ роста восходящей державы. Г-н Клинтон изложит такие доводы во время визитов в Пекин, утверждая, что если Китай откроет свои двери для торговли, то новые идеи и Интернет неизбежно будут оказывать давление на лидеров, подталкивая их к демократии и свободе высказываний.

В ретроспективе, это было мнение, которое переоценило американское влияние и недооценило степень веры китайцев в то, что они могут изменить мировой порядок так, чтобы он соответствовал их собственным экономическим интересам. Таким образом, пока г-н Обама разыгрывает китайскую карту, чтобы обеспечить согласие в Соединенных Штатах, китайцы следуют своему собственному курсу.

Китай был исключен из переговоров по торговой сделке, потому что он до сих пор не хочет проводить широкомасштабные реформы своей экономики, необходимые для всех членов. Он может присоединиться позже - и китайские чиновники оставили эту возможность открытой, так же как Южная Корея. Но сейчас, Китай, похоже, не спешит. Так же, как он создал инфраструктурный банк в соответствии со своими амбициями, он проводит торговые договоры, правила которых он может писать сам в силу огромных размеров своего рынка.

«Ответ китайского правительства заключается в создании соглашений о свободной торговле, на которые он может влиять», сказал Ли Даокуи, профессор в Школе экономики и управления университета Цинхуа в Пекине. «Я бы сказал, что это было ошибкой США не включать Китай. Если бы Китаю разрешили присоединиться в начале, картина была бы совсем другой».

Г-н Ли сказал, что, если бы Китай был частью переговоров в начале, он, возможно, не пытался бы так усердно заключать свои торговые соглашения в регионе, и «все было бы гораздо проще».

Возможно, для г-на Си. Для г-на Обамы, все могло бы быть еще сложнее. Национальная политика этой сделки достаточно сложная и без Китая, как потенциальной подписавшей стороны, это показала его неспособность получить важные голоса в сенате во вторник, чтобы заполучить необходимую власть для ведения переговоров о торговом соглашении. (Представители администрации настаивали, что это было временное и тактическое отступление.)

Кевин Радд, бывший премьер-министр Австралии, провел прошлый год в Гарварде и в Азиатском сообществе, изучая долгосрочное будущее между Китаем и Западом. В недавно опубликованном докладе он пришел к выводу, что Китай и Соединенные Штаты поспешили «поверить, что эти две страны в настоящее время заблокированы в какой-то необратимой и более беспокойной игре с нулевой суммой». Вместо этого, он выяснил, что отношения по-прежнему «функционируют достаточно эффективно», но отметил, что г-н Си изменил стратегию.

«Он покончил с более чем 35-летней внешней политикой бывшего верховного лидера Дэн Сяопина, призывавшей «скрывать свою силу, выжидать свое время, не брать на себя инициативу», в пользу более энергичной, активной и напористой международной политики для продвижения китайских интересов и в регионе, и за его пределами», писал он в Foreign Policy.

Ши Иньхун, профессор международных отношений в университете Жэньминь, сказал, что китайские лидеры были хорошо осведомлены о том, насколько важно утверждение торгового соглашения, также известное как ТТП, для г-на Обамы, когда он пытался, как он это называет, «изменить баланс» в сторону Азии.

«Китайское правительство знает, что ТТП является основной попыткой США вернуть экономическое лидерство в регионе», сказал г-н Ши. «Китай также знает, что Азиатско-Тихоокеанский регион очень широкий, так что его можно разделить на две части. Один возглавят США, которые продвигают ТТП. Другая – во власти Китая».

Г-н Ши сказал, что Китай не беспокоился из-за ТТП, потому что Азия – достаточно широкая область, которая позволяет проведение множества торговых соглашений. «Это далеко от игры с нулевой суммой», сказал он. «В будущем, обе страны найдут сферы для сотрудничества, а также для конкуренции».

Американские чиновники говорят, что взгляды Китая эволюционировали. «Они наконец увидели, что им придется жить в мире ТТП, мире с более высокими стандартами и усилением конкуренции за инвестиции», сказал в интервью Майкл Фроман , торговый представитель США, который ведет переговоры по сделке. «Мы уже видим, что инвесторы принимают решение перемещаться в страны ТТП, где у них будет стабильная система труда», защита интеллектуальной собственности и свобода перемещения данных в страну и из нее без государственных ограничений, которые являются частью сделки. «Это должно заставить Китай стремиться к улучшениям».

Послушайте дебаты на Капитолийском холме, они звучат очень похоже на 1990-е годы - обсуждение производственных работ, направленных в Китай, опасения, что американский суверенитет будет игнорироваться в торговых спорах, возродившиеся рассуждения о Североамериканском соглашении о свободной торговле, которое было принято более чем два десятилетия назад.

В Пекине, все звучит совсем по-другому. В прошлом месяце, официальному представителю МИД Хун Лэй, был задан вопрос о ТТП на плановой пресс-конференции. Он ответил, что ТТП – это компонент, который может помочь построить большую зону свободной торговли на территории Азии, план, который Китай разработал в прошлом году. По его словам, когда этот план будет завершен, он «будет приносить гораздо больше экономических выгод, чем все существующие региональные соглашения о свободной торговле».