«Бэтмену заткнули рот»: Герой комиксов DC в центре скандала из-за «поддержки» Гонконга

Сначала китайским поклонникам не понравилась обложка, на которой Бэтмен бросает коктейль Молотова, а затем западные читатели раскритиковали самоцензуру авторов комикса.

Студия DC Comics оказалась в центре скандала после того, как поклонникам комиксов из Китая не понравилась обложка новой книги о Бэтмене. Китайские читатели решили, что она символизирует поддержку протестов в Гонконге, которые сейчас проходят в китайском городе.

Как пишет Newsweek, DC опубликовали рисунок, на котором Бэмен замахивается, чтобы бросить коктейль Молотова. Это изображение наложено на яркий розовый текст, который говорит: «Будущее молодое». Студия таким образом хотела прорекламировать выход новой книги о супергерое под названием «Возвращение Темного рыцаря: Золотое дитя». Релиз запланирован на 11 декабря. Его автором выступил популярный автор комиксов Фрэнк Миллер.

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Однако, после публикации изображения на официальных страницах DC Comics в Twitter и Instagram китайские пользователи начали критиковать студию. Они утверждали, что Бэтмена использовали для поддержки жителей Гонконга, которые выходят на протесты, требуя большей демократической свободы от материкового Китая. Из-за этого DC Comics удалила картинку.

Китайское издание Global Times также пишет, что Бэтмен с коктейлем Молотова вызвал возмущение и в китайской социальной сети Weibo, у которой 400 миллионов активных пользователей ежемесячно.

«Гонконг действительно становится Готэмом? Но гонконгские мятежники – не Бэтмен. Они как раз преступники Готэма», - написал один из пользователей Weibo.

«Это не Бэтмен. Бэтмен так бы не поступил», - прокомментировал другой.

Поклонники комиксов из Китая также пригрозили DC Comics бойкотом из-за поддержки протестов в Гонконге. В то же время, западные пользователи набросились на студию с критикой за то, что она под давлением прибегла к самоцензуре, удалив картинку с Twitter и Instagram.

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«Я просто не понимаю, почему чилийский Бэтмен с коктейлем Молотова вдруг связан с независимостью Гонконга... извините, разве мы на одной странице?», - написал один из пользователей Twitter.

«Очень разочарован DC Comics. Хватило нескольких слов граждан Китая о демократии Гонконга, чтобы DC решил удалить картинку. Китай влияет на свободу в США», - добавил другой.