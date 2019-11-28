Трамп подписал законы о поддержке демократии в Гонконге (видео)

Подписанный Трампом закон о поддержке демократии и защите прав человека в Гонконге китайские власти считают вмешательством во внутренние дела КНР.

Президент Дональд Трамп подписал законы, принятые в обеих палатах Конгресса с целью поддержки участников демократических протестов в Гонконге.

Трамп подписал два закона, несмотря на громкие возражения со стороны официального Пекина, с которым Вашингтон уже долгое время ведет переговоры об окончании торговой войны, пишет Голос Америки.

Законопроект, принятый единогласно в Сенате и почти единогласно (с одним голосом против) в Палате представителей на прошлой неделе, требует от Госдепартамента как минимум один раз в год подтверждать наличие у Гонконга достаточной автономии для продления торговых привилегий со стороны США. Сейчас Гонконг пользуется ими, будучи одним из мировых финансовых центров. Закон, подписанный Трампом, также предусматривает санкции за нарушение прав человека в Гонконге.

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Дональд Трамп также подписал еще один законопроект, одобренный Конгрессом: он запрещает экспорт в Гонконг средств для разгона демонстраций - таких как слезоточивый газ, резиновые пули и электрошокеры.

"Я подписал эти законопроекты из уважения к председателю Си [Цзиньпину] и жителям Гонконга. Они приняты в надежде на то, что лидеры и законодатели Китая и Гонконга смогут мирно урегулировать разногласия, что приведет к долгосрочному миру и процветанию для всех", - говорится в заявлении президента США.

Власти Китая назвали ратификацию законопроектов "грубым вмешательством" во внутренние дела КНР и "нарушением международного законодательства".

Как передает DW, требование к США прекратить вмешиваться во внутренние дела КНР было высказано китайскими дипломатами послу США в Китае Терри Бранстеду, которого с этой целью в четверг, 28 ноября, вызвали на беседу в МИД.

При этом заместитель главы МИД Китая Лэ Юйчэн настоятельно попросил США "исправить свои ошибки и скорректировать курс". В противном случае отношения между КНР и США могут пострадать, отметил китайский дипломат.

Как сообщал УНИАН, с июня в Гонконге проходят многотысячные акции протеста. Их участники первоначально выступали против планов правительства разрешить выдачу предполагаемых правонарушителей властям Китая.

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Позднее протестующие стали требовать проведения демократических реформ, введения всеобщего избирательного права и отставки главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Кроме того, демонстранты призывают к независимому расследованию случаев полицейского насилия на прежних акциях.

Специальный административный район Гонконг (Сянган) является частью Китая с 1997 года. До 2047 года Гонконгу гарантированы широкие специальные права, среди которых - свобода прессы, собраний и выражения мнений.

В октябре министр Гонконга по вопросам безопасности Джон Ли снял с рассмотрения законопроект о выдаче предполагаемых преступников властям КНР. Однако самые массовые протесты в Гонконге со времени передачи этой бывшей британской колонии Китаю не утихают.