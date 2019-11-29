Милитаризация России: НАТО готовится к потенциальным кризисам

Пока НАТО не видит немедленной опасности от России.

Североатлантический альянс готовится к потенциальным кризисам в будущем из-за милитаризации России и ее агрессивных действий в отношении соседних стран.

Об этом в Брюсселе заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Европейская правда.

В то же время пока альянс не видит немедленной опасности от России.

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"Мы не видим никакой немедленной опасности от России. Но мы видим стратегические вызовы, и мы видим, что Россия вкладывает все больше средств в военную мощность, и мы видим нарушение очень важного Договора о РСМД. Она размещает ракеты в Европе, которые могут достичь наших городов за считанные минуты", – сказал Столтенберг.

Столтенберг утверждает, что реальность в связи агрессией РФ в Украине и Грузии заставляет их "реагировать на потенциальные вызовы в будущем".

Как сообщал УНИАН, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не согласен с тем, что Россия и Китай могут быть обозначены как враги НАТО.