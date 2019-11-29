ООН обновила текст проекта резолюции об оккупации Россией украинских территорий

В тексте резолюции говорится о призыве к РФ вывести ее вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию украинской территории.

На сайте Организации Объединенных Наций опубликован обновленный проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей".

Документ от 21 ноября опубликован под шифром A/74/L.12.

В частности, в проекте документа сказано, что Генеральная ассамблея ООН "подчеркивает, что присутствие российских войск в Крыму нарушает национальный суверенитет, политическую независимость и территориальную целостность Украины и подрывает безопасность и стабильность соседних стран и европейского региона".

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Вместе с тем выражается серьезная обеспокоенность по поводу прогрессирующей милитаризации Крыма Российской Федерацией как оккупирующей державой и обеспокоенность сообщениями о "продолжающейся дестабилизации обстановки в Крыму вследствие поставок Россией систем вооружений, в том числе самолетов и ракет, способных нести ядерное оружие, оружия и боеприпасов и направления ею военнослужащих на территорию Украины и настоятельно призывает Российскую Федерацию прекратить такую деятельность", а также выражается глубокая обеспокоенность по поводу использования Россией захваченных ею предприятий украинской военной промышленности в оккупированном Крыму.

В тексте резолюции высказывается призыв к РФ "воздерживаться от попыток распространить свою юрисдикцию на ядерные объекты и материалы в Крыму".

Авторы резолюции выражают глубокую обеспокоенность по поводу призыва РФ жителей Крыма в свои вооруженные силы, включая их направление на военные базы в России, и настоятельно призывают РФ прекратить эту незаконную деятельность. Также выражается обеспокоенность в связи с проведением в Крыму многочисленных военных учений российских вооруженных сил, которые "подрывают региональную безопасность и влекут за собой значительные долгосрочные негативные экологические последствия в регионе".

Кроме того, в тексте резолюции выражается "крайняя обеспокоенность опасным нарастанием напряженности и неоправданным применением силы Российской Федерацией против Украины, в том числе применением силы против трех кораблей Военно-морских сил Украины, а именно бронекатеров «Бердянск» и «Никополь» и буксира «Яны Капу», 25 ноября 2018 года в Черном море, в ходе которого были серьезно ранены несколько членов их экипажей и был умышленно перекрыт проход через Керченский пролив". Вместе с тем, авторы резолюции с удовлетворением отмечают освобождение Россией 24 членов экипажей бронекатеров «Бердянск», «Никополь» и буксира «Яны Капу».

Кроме того, в тексте документа говориться о призыве к проведению дальнейших переговоров с целью обеспечить освобождение Российской Федерацией всех незаконно задержанных украинских граждан и их благополучное возвращение в Украину.

Авторы резолюции призывают РФ "воздерживаться от действий, препятствующих законному осуществлению навигационных прав и свобод в Черном и Азовском морях и Керченском проливе, в том числе, среди прочего, от того, чтобы закрывать морские районы под предлогом проведения военных учений, в соответствии с применимым международным правом, включая положения Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву 1982 года".

В проекте резолюции Генассамблея "осуждает строительство и открытие РФ моста через Керченский пролив между Российской Федерацией и временно оккупированным Крымом, приведшие к дальнейшей милитаризации Крыма и ограничению размера судов, которые могут заходить в украинские порты на побережье Азовского моря, и осуждает также растущее военное присутствие Российской Федерации в районах Черного и Азовского морей, в том числе в Керченском проливе, и притеснения Российской Федерацией коммерческих судов и ограничение международного судоходства там, которые еще более обостряют социально-экономическую ситуацию во всей Донецкой области, и без того ощущающей на себе последствия временной оккупации Крыма".

Авторы резолюции осуждают поездки российских должностных лиц в Крым, в том числе в связи с проведением военных учений и призывают все государства-члены ООН, а также международные организации и специализированные учреждения воздерживаться от любых поездок в Крым, не согласованных с Украиной.

Также высказывается настоятельный призыв к РФ как оккупирующей державе "вывести свои вооруженные силы из Крыма и незамедлительно прекратить временную оккупацию украинской территории".

В резолюции также говориться о призыве ко всем государствам-членам сотрудничать с ООН, поощряя и поддерживая усилия, прилагаемые для скорейшего прекращения российской оккупации Крыма, и воздерживаться от какого бы то ни было взаимодействия с Российской Федерацией, несовместимого с этой целью.

Как сообщал УНИАН, в Министерстве иностранных дел Украины заявляли, что намерены добиться до конца года принятия Генассамблеей ООН обновленной резолюции о милитаризации Крыма и морей.

18 декабря 2018 года Генеральная ассамблея ООН впервые поддержала проект резолюции "Проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь (Украина), а также частей Черного и Азовского морей". Документ поддержали 66 стран, против проголосовали 19 стран, воздержались - 72.