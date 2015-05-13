У партии Путина появится новое боевое крыло

"Дружинниками" станут люди "крепкого телосложения" из "околобоевых братств", частных охранных предприятий, а также казаки, пишет КоммерсантЪ со ссылкой на источник в партии, при этом глава исполкома московского отделения Олег Смолкин подтвердил изданию, что такой проект разрабатывается и скоро будет запущен.

По словам источника издания, он предполагает обход дворовых территорий дружинниками. По плану к концу лета патрулировать будут все районы, каждый — как минимум раз в месяц, пока речь идет о 125 районах старой Москвы, но и в новой уже есть желающие, говорит собеседник. Обход дворов и улиц будет осуществляться еженедельно по пятницам по три-четыре часа в вечернее время.

Один патруль будет состоять из трех-четырех человек "спортивного телосложения", всего на первом этапе будет 500-700 "добровольцев". Набираться они будут из "околобоевых братств" и таких организаций, как Союз десантников России, ассоциация ЧОП (частное охранное предприятие), "Офицеры России", Союз ветеранов Вильнюсского и Рижского ОМОНа, а также среди казаков.

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Среди проблем, с которыми будут бороться дружинники, называются, например, неправильная парковка, торговля спайсами, алкоэнергетиками. Ожидаются и "рейды в магазины" с проверкой законности торговли и борьба с теми, кто "бухает на детской площадке".

Также в "Единой России" не исключают, что в будущем будут патрулировать политические публичные мероприятия, в том числе оппозиционные митинги.

В январе этого года российские власти создали объединение "Антимайдан", открыто декларирующее направленность на силовое противодействие оппозиционным акциям.