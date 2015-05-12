Первую общенациональную платежную карту России могут назвать "Империей"

Первая общенациональная платежная карта России может получить название "Империя", свидетельствуют предварительные данные электронного голосования на сайте Национальной системы платежных карт, передает Русская служба Би-Би-Си.

За карту под названием "Империя" с логотипом в виде трех золотых куполов проголосовал 41% пользователей. На втором месте - карта под названием "Родина" (8%), за ней следует "Комета" (7%).

Читайте такжеВ РФ жалуются на национальную платежную систему – пресс-служба опровергает сбои

Согласно условиям конкурса, название первой общенациональной платежной карты должно иметь "благозвучную словоформу", быть легко запоминаемым, произносимым и читаемым.

Кроме того, в названии не должны использоваться англицизмы и заимствованные слова. Голосование на сайте НСПК продлится до 22 мая 2015 года.