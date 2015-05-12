Керри может договориться с Кремлем об участии США в "нормандском" формате

Кроме этого предметом обсуждения станут двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, сообщает ТСН.

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Российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что в Кремле надеются на то, что Джон Керри озвучит новые предложения по преодолению кризиса в Украине. В частности, возможно, речь пойдет об участии США в переговорах в "нормандском" формате.

Перед встречей с Владимиром Путиным Джон Керри три часа подряд общался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отменив запланированную пресс-конференцию.