Керри может договориться с Кремлем об участии США в "нормандском" формате
19:07, 12 мая 2015Мир
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Впервые за два года госсекретарь США Джон Керри приехал в Россию. Там чиновник обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос Украины.
REUTERS
Кроме этого предметом обсуждения станут двусторонние отношения Вашингтона и Москвы, сообщает ТСН.
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Российские СМИ со ссылкой на дипломатические источники сообщили, что в Кремле надеются на то, что Джон Керри озвучит новые предложения по преодолению кризиса в Украине. В частности, возможно, речь пойдет об участии США в переговорах в "нормандском" формате.
Перед встречей с Владимиром Путиным Джон Керри три часа подряд общался со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, отменив запланированную пресс-конференцию.
Впервые за два года госсекретарь США Джон Керри приехал в Россию
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