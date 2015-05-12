Путин и Керри не затронут тему санкций во время переговоров - Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин 12 мая в ходе встречи с госсекретарем США будут обсуждать широкий спектр вопросов, однако тему санкций затрагивать не планируют, - пишут РИА Новости.

Повестка встречи президента РФ Владимира Путина с госсекретарем США Джоном Керри во вторник в Сочи широкая, но санкции — не наша тема, — сказал Песков журналистам.

Читайте такжеПутин заверил президента Чехии, что вторжения на восток Украины не будетРанее Униан сообщал, что Глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Джон Керри обсудят в Сочи 12 мая ситуацию в Украине, в Йемене, Иране и Сирии.