Госсекретарь США заявил, что с Путиным была откровенная дискуссия

Об этом он сообщил на своей странице в "Tвиттере". "Были откровенные дискуссии с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым по ключевым вопросам, включая переговоры с Ираном, Сирию, Украину", - написал Джон Керри.

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Также госсекретарь подчеркнул важность открытости каналов коммуникации между США и Россией во время решения актуальных глобальных проблем.