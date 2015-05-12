Госсекретарь США заявил, что с Путиным была откровенная дискуссия
18:49, 12 мая 2015Мир
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Госсекретарь США Джон Керри сообщил, что на встрече с президентом России Владимиром Путиным у них состоялась откровенная дискуссия.
Керри провел переговоры с Путиным/ Твиттер @JohnKerry
Об этом он сообщил на своей странице в "Tвиттере". "Были откровенные дискуссии с президентом Путиным, министром иностранных дел Лавровым по ключевым вопросам, включая переговоры с Ираном, Сирию, Украину", - написал Джон Керри.
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Также госсекретарь подчеркнул важность открытости каналов коммуникации между США и Россией во время решения актуальных глобальных проблем.
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