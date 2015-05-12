The New York Times: В поисках решения конфликта в Сирии Керри встретится с Путиным

Об этом сообщает Майкл Гордон в статье «В поисках решения конфликта в Сирии, Керри встретится с Путиным», опубликованной на сайте газеты The New York Times.

Встреча, которая состоится во вторник в черноморском городе Сочи, представляет новую попытку администрации Обамы найти политическое решение для Сирии после многолетней безуспешной дипломатии и усугубляющегося там насилия.

Это также еще один поворот в отношениях США с Россией. Администрация Обамы ранее стремилась изолировать Путина из-за его военной интервенции в Украине, но также пыталась найти области, где обе стороны могли бы сотрудничать.

«Эта поездка является частью наших постоянных усилий, направленных на то, чтобы поддерживать прямую связь с высокопоставленными российскими чиновниками и обеспечивать, чтобы убеждения США были четко переданы», сказал государственный департамент, и добавил, что темы будут включать «полный спектр двусторонних и региональных вопросов, в том числе Иран, Сирию и Украину».

МИД России объявил о встрече несколько язвительно. «Отношения Россия-США переживают трудный период, вызванный целевыми недружественными действиями со стороны Вашингтона», говорится в заявлении. «Мы открыты для сотрудничества на основе равноправия, невмешательства во внутренние дела и учета интересов России, без попыток оказывать на нас давление».

Американские и российские чиновники обеспокоены тем, что боевики из их стран, которые присоединились к рядам исламских боевиков в Сирии, могут вернуться домой, чтобы провести теракты. Последние неудачи, которые потерпели войска президента Башара аль-Асада, только подчеркивают, что опасность, связанная с боевиками, возросла.

Ранее администрация Обамы безуспешно пыталась сотрудничать с Россией по Сирии. Два года назад, Керри встретился с Путиным в Москве и объявил, что Соединенные Штаты и Россия созывают международную конференцию, чтобы попытаться закончить войну в Сирии.

Эта конференция, состоявшаяся под эгидой Организации Объединенных Наций в начале 2014 года, провалилась, когда делегация, представляющая Асада, отказалась обсуждать формирование переходной администрации, в которой его не будет.

Роберт Форд, который был старшим представителем сирийской оппозиции на этой конференции, сказал, что нежелание России оказывать давление на правительство Асада, чтобы оно пошло на уступки, привело к тому, что ситуация зашла в тупик.

«В феврале 2014 года, делегация России отказалась оказать давление на сирийскую делегацию, чтобы договориться о политическом решении, несмотря на то, что приглашение генсека ООН четко объясняло, что это было целью переговоров», сказал Форд, который после этого ушел из Государственного департамента.

Другой вопрос в том, обладает ли Россия по-прежнему достаточным влиянием, чтобы подтолкнуть правительство Асада к ведению переговоров. Россия, которая уже давно поддерживает сирийское правительство, поставляла ему современное вооружение и запасные части для вертолетов.

Но Иран предоставил больше военной и финансовой поддержки, и сделал так, что Хезболла, ливанские боевики при поддержке Тегерана, боролись вместе с силами Асада.

Два раунда переговоров по кризису в Сирии, которые Россия организовала в Москве в этом году, были безрезультатными, поскольку правительственные чиновники Асада не продемонстрировали гибкости, а члены умеренной сирийской оппозиции отказались принять в них участие.

«Отсутствие какого-либо реального прогресса в переговорах в Москве» демонстрирует «сложность привлечения Асада к дипломатическим переговорам», сказал Эндрю Таблер, эксперт по Сирии в Вашингтонском институте ближневосточной политики.

Визит Керри в Сочи не будет длиться долго. После встречи с Путиным во вторник, Керри поедет в Турцию в тот же день на встречу министров иностранных дел НАТО. В среду вечером, Керри планирует вернуться в США для встречи в Кэмп-Дэвиде президента Обамы с Саудовской Аравией и другими дипломатами Персидского залива.

Поездка Керри проходит на фоне растущей обеспокоенности по поводу политики России в отношении Украины. Только в прошлом месяце, Государственный департамент заявил, что Россия продолжает нарушать февральское соглашение о прекращении огня, поставляя тяжелое вооружение украинским сепаратистам и оставляя некоторые российские силы на востоке Украины.

«Очевидно, что поддерживаемые Россией сепаратисты в Восточной Украине готовятся к очередному раунду военных действий, что противоречит Минским соглашениям», сказал Конгрессу министр обороны Эштон Картер на прошлой неделе, ссылаясь на соглашение о прекращении огня, о котором с Россией и Украиной договорились европейские государства.

Чтобы продемонстрировать свое недовольство продолжающимся военным вмешательством России в Восточной Украине, Обама и другие западные лидеры не участвовали в торжествах в субботу в Москве, организованных для празднования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

Но вскоре после этого события, канцлер Германии Ангела Меркель поехала в Москву, чтобы встретиться с Путиным, и Керри также направился в Россию для собственной встречи.

Только год назад, помощники президента Обамы утверждали, что они не могут себе представить конструктивные отношения с Путиным из-за использования военной силы в Украине и риторики в духе холодной войны.

Однако, на практике политика администрации Обамы в отношении России пыталась найти области возможного сотрудничества, например, в ядерных переговорах с Ираном, в которых Керри работал с Сергеем Лавровым, российским министром иностранных дел, даже когда США ввели экономические санкции в отношении России из-за Украины.

Ожидается, что Керри будет основываться на этом подходе, обсуждая области, в которых обе стороны могли бы сотрудничать помимо Сирии, например, в Северной Корее, чье ядерное оружие и ракетные программы напугали международное сообщество.

Тем не менее, поездка Керри может вызвать критику, в которой будет заявлено, что администрация Обамы посылает Путину запутанные сообщения.