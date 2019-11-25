Смерть на ярмарке: в Люксембурге на ребенка упала ледяная статуя (видео)
13:36, 25 ноября 2019Мир
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Спасти ребенка врачам не удалось - травмы у него были несовместимые с жизнью.
Ледяная статуя упала на ребенка во время праздничной ярмарки в Люксембурге
Во время праздничной ярмарки в Люксембурге на ребенка упала ледяная скульптура, которая стояла неподалеку от катка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Врачи не успели помочь ребенку - травмы у него были несовместимые с жизнью.
Почему именно упала статуя, неизвестно, но полиция немедленно закрыла рождественский городок и проводит там расследование. Среди версий: как несчастный случай, так и несоблюдение правил безопасности.
Как сообщал УНИАН, Королевский ботанический сад в Лондоне украсили миллионом рождественских огоньков, а на одной из инсталляций зажгли свечи.
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