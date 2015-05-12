Путин заверил президента Чехии, что вторжения на восток Украины не будет

«Президент Путин меня заверил, что вторжение востоку Украины не грозит», - цитирует президента Чехии Радио Свобода со ссылкой на его интервью пражскому интернет-изданию iDNES.cz.

Земан также считает, что в связи с этим санкции Европейского союза в отношении России могут быть отменены еще до конца этого года.

Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка этой мысли президента Чехии не разделяет. «Санкции, введенные ЕС, тесно связаны с минскими соглашениями. Минские соглашения пока не выполняются, причем предполагается их выполнение в течение всего текущего года. То есть нельзя реально предвидеть, что минские соглашения будут выполнены еще перед концом этого года», – отметил председатель правительства Чехии.

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Так же ряд чешских общественных организаций выступил с заявлением, в котором обращается внимание на поддержку, по мнению авторов документа, Милошем Земаном «гибридной войны» России против Украины во время его визита в Москву.

Часть санкций Европейского союза в отношении России должны формально просматривать в июле, часть в сентябре. Но в Евросоюзе уже решили, что ставят возможность снятия экономических санкций с России в зависимость от полного выполнения ею минских договоренностей, а это полное выполнение сами договоренности предусматривают на конец нынешнего года.

Ранее УНИАН сообщал, что Сенат Чехии принял прошение об отставке президента за "измену родине". Граждане, которые подписали петицию, обвинили Земана в пророссийской внешней политике и предательстве интересов родины.