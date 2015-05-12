Путин заверил президента Чехии, что вторжения на восток Украины не будет
Президент Чехии Милош Земан утверждает, что Россия не планирует военное вторжение на восток Украины.
«Президент Путин меня заверил, что вторжение востоку Украины не грозит», - цитирует президента Чехии Радио Свобода со ссылкой на его интервью пражскому интернет-изданию iDNES.cz.
Земан также считает, что в связи с этим санкции Европейского союза в отношении России могут быть отменены еще до конца этого года.
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка этой мысли президента Чехии не разделяет. «Санкции, введенные ЕС, тесно связаны с минскими соглашениями. Минские соглашения пока не выполняются, причем предполагается их выполнение в течение всего текущего года. То есть нельзя реально предвидеть, что минские соглашения будут выполнены еще перед концом этого года», – отметил председатель правительства Чехии.
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Так же ряд чешских общественных организаций выступил с заявлением, в котором обращается внимание на поддержку, по мнению авторов документа, Милошем Земаном «гибридной войны» России против Украины во время его визита в Москву.
Часть санкций Европейского союза в отношении России должны формально просматривать в июле, часть в сентябре. Но в Евросоюзе уже решили, что ставят возможность снятия экономических санкций с России в зависимость от полного выполнения ею минских договоренностей, а это полное выполнение сами договоренности предусматривают на конец нынешнего года.
Ранее УНИАН сообщал, что Сенат Чехии принял прошение об отставке президента за "измену родине". Граждане, которые подписали петицию, обвинили Земана в пророссийской внешней политике и предательстве интересов родины.