Сенат Чехии принял петицию об отставке президента за "предательство родины"

Соответствующее петиция была принята Сенатом страны, пишет Росбалт.

"Сенат Чехии принял петицию за отставку Земана. 10 тысяч собранных подписей достаточны, чтобы начать процедуру импичмента", — сообщил блогер Рустем Адагамов.

В марте в Чехии более 11 тысяч активистов передали в Сенат петицию с просьбой рассмотреть вопрос об отставке Земана. Граждане, подписавшие петицию, обвинили Земана в пророссийской внешней политике, предательстве интересов родины и оскорблении достойного имени Чехии в мире.

Читайте такжеПрезидент Чехии поедет в Москву 9 мая, но на парад Путина не пойдетПо словам автора петиции Михала Майзнера, российская пропаганда подхватывает высказывания Милоша Земана, а это не соответствует Конституции и "угрожает безопасности страны".