В аэропорту Франкфурта Boeing 777 столкнулся с другим самолетом
В субботу вечером, 17 ноября, в аэропорту немецкого Франкфурта столкнулись два пассажирских самолета.
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Об этом сообщает DW.
Корейский самолет Air Boeing 777 слегка столкнулся с самолетом авиакомпании Air Namibia после приземления. В результате столкновения у корейского самолета был поврежден горизонтальный стабилизатор, а в намибийского – крылья.
В результате инцидента никто не пострадал, поскольку самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".
Корейский самолет, который должен был совершить обратный рейс в Сеул, задержали. Пассажирам самолета предложили проживание в отеле, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В итоге полет был перенесен почти на сутки.
Как сообщал УНИАН, в аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись самолеты. Пострадавших в результате инцидента нет.