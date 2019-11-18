В аэропорту Франкфурта Boeing 777 столкнулся с другим самолетом

В результате столкновения никто не пострадал.

В субботу вечером, 17 ноября, в аэропорту немецкого Франкфурта столкнулись два пассажирских самолета.

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Об этом сообщает DW.

Корейский самолет Air Boeing 777 слегка столкнулся с самолетом авиакомпании Air Namibia после приземления. В результате столкновения у корейского самолета был поврежден горизонтальный стабилизатор, а в намибийского – крылья.

В результате инцидента никто не пострадал, поскольку самолет Air Namibia "двигался с низкой скоростью по земле".

Корейский самолет, который должен был совершить обратный рейс в Сеул, задержали. Пассажирам самолета предложили проживание в отеле, сообщает газета Frankfurter Allgemeine Zeitung. В итоге полет был перенесен почти на сутки.

Как сообщал УНИАН, в аэропорту американского города Сан-Антонио столкнулись самолеты. Пострадавших в результате инцидента нет.