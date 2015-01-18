На Кубу впервые за полвека прибыла делегация Конгресса США

Это первый визит американских конгрессменов в карибское государство со времени разрыва дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной в 1961 году, сообщает Deutsche Welle.

Глава делегации - сенатор Патрик Лихи из Вермонта заявил, что цель его миссии - изучить возможность расширения сотрудничества между США и Кубой и убедить кубинских лидеров обратить внимание на вопросы, интересующие американцев и их представителей в Конгрессе.

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"Все мы раньше бывали на Кубе частным образом. Мы твердо поддерживаем новую политику Барака Обамы в отношении Кубы", - заявил по прилете глава делегации сенатор Патрик Лихи.

17 декабря прошлого года Барак Обама и Рауль Кастро в одновременных телевыступлениях объявили о предстоящем восстановлении дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной.