Военные США испытают "форму-невидимку"

Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на The Mail. В течение года будет испытываться десять модификаций адаптивного камуфляжа — такое рабочее название получило новое обмундирование.

Полевая форма делается из особого метаматериала. При ее изготовлении используются элементы, позволяющие преломлять свет, перенаправляя электромагнитные волны. В итоге костюм проявляет свойства хамелеона, сливаясь с любым окружением. Адаптивный камуфляж может быстро изменять свой цвет и рисунок в зависимости от перемещений солдата.

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Материал требует наличия источника питания. По условиям Пентагона, разработчики должны представить модификации не тяжелее 450 граммов с аккумулятором, обеспечивающим как минимум восемь часов беспрерывной работы камуфляжа.

Кроме того, новое обмундирование не должно мешать выполнению любых обязанностей военнослужащего и работать в любых погодных условиях.