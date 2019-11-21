Эксперт Белого дома: Украина не вмешивалась в дела США, это выдумки России

По словам Фионы Хилл, некоторые республиканцы повторяют выдумки российских спецслужб, когда говорят о вмешательстве Киева в американские выборы.

Бывший эксперт Белого дома по России Фиона Хилл убеждена, что теория о том, что Украина якобы вмешивалась в американские выборы в 2016 году, — это «фальшивая история, которую создали и пропагандируют российские спецслужбы».

Об этом она собирается сказать Комитету Палаты представителей по вопросам разведки во время открытого слушания по делу об импичменте президента Дональда Трампа, — пишет CNN. Американский телеканал получил копию вступительной речи Хилл, которую она собирается зачитать, прежде чем начнет отвечать на вопросы конгрессменов.

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"Опираясь на вопросы и заявления, которые я слышала, кое-кто из членов этого комитета верит, что Россия и ее спецслужбы не разворачивали кампанию против нашей страны. И что возможно как-то, по какой причине это сделала Украина", — говорится в речи Хилл.

"Это фальшивый рассказ, который создали и пропагандируют сами российские спецслужбы", - считает она.

В 2017 году Фиону Хилл назначили специальным помощником президента Дональда Трампа и директором по вопросам России и Европы в Совете национальной безопасности США. Она ушла в отставку за неделю до скандального телефонного разговора президентов Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Именно с этого звонка началась процедура импичмента американского лидера.