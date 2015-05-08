Кэмерон переназначил трех ключевых министров – СМИ

Об этом сообщает Русская служба би-би-си.

При своих портфелях остались министр финансов Джордж Осборн, который также получил должность первого министра правительства - фактически заместителя Кэмерона, Тереза Мэй, снова назначена министром внутренних дел, и Филип Хэммонд - его Кэмерон переназначил главой МИД.

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Как сообщал УНИАН, консервативная партия, председателем которой является действующий премьер-министр Кэмерон, уже получила 326 мест в новом составе парламента, что позволяет ей самостоятельно сформировать Кабинет министров, не создавая коалиции с другими партиями.

После победы на своем избирательном участке Кэмерон пообещал "объединить страну" и заявил, что его "цель проста - быть правительством для каждого жителя Соединенного Королевства".

Кэмерон также повторил предвыборное обещание консерваторов провести референдум о членстве Британии в Евросоюзе.