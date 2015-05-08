В Британии Консервативная партия победила на выборах, Кемерон обещает референдум о членстве страны в ЕС

Заканчивается подсчет голосов на всеобщих выборах в Британии, передает Русская служба Би-би-си.

После победы на своем избирательном участке лидер тори Дэвид Кэмерон пообещал "объединить страну" и заявил, что его "цель проста - быть правительством для каждого жителя Соединенного Королевства".

Читайте такжеВ Британии стартовали всеобщие выборы (фото)

Кэмерон также повторил предвыборное обещание консерваторов провести референдум о членстве Британии в Евросоюзе.

Лейбористы, судя по всему, получат в палате общин лишь 233 места, либерал-демократы, которые входили в уходящее коалиционное правительство, - всего восемь.

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным экзит-поллов, Консервативная партия Великобритании лидирует на выборах.