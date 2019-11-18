Трамп попросил Ким Чен Ына не называть Байдена "Бешеной собакой"

Что именно вызвало гнев лидера Северной Кореи – неизвестно.

Северная Корея назвала конкурента президента США Дональда Трампа Джо Байдена "бешеной собакой", которую нужно "забить до смерти" за клевету на диктатора Ким Чен Ына.

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Официальное информационное агентство KCNA не рассказало, как именно Байден оскорбил Ким Чен Ына. Но вероятный участник президентских выборов от демократов обвинил Трампа в приверженности к "диктаторам и тиранам" и очень критически относился к его встрече с Кимом, передает ТСН со ссылкой на The Sun.

KCNA написало, что Байден демонстрирует признаки "последней стадии деменции" и "настало время, когда он уйдет из жизни". В сообщении говорилось, что "такой парень имел наглость осмелиться посягать на достоинство высшего руководства КНДР".

"Это были последние усилия бешеной собаки, ускорившие ее смерть"... Бешеные собаки, как Байден, могут навредить многим людям, если им позволить бегать. Их надо забить до смерти палкой, пока не поздно", – написало KCNA.

Дональд Трамп вступился за своего конкурента и попросил не называть его "бешеной собакой".

"Господин председатель [Северной Кореи], Джо Байден может быть сонным и очень медленным, но он не "бешеная собака". Он на самом деле несколько лучше этого, но я единственный, кто может завести вас туда, где вам положено быть. Вам следует действовать быстро, выполнить соглашение. До встречи!", – написал Трамп в Twitter.

Как сообщал УНИАН, Трамп и Ким впервые встретились в июне 2018 года в Сингапуре. Второй саммит состоялся в феврале 2019 года в столице Вьетнама Ханое, на нем стороны не смогли достичь согласия в вопросе о ядерном разоружении Северной Кореи. 30 июня президент США Дональд Трамп встретился с главой КНДР Ким Чен Ыном в демилитаризованной зоне, разделяющей Южную и Северную Кореи.