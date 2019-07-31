В КНДР заявили о готовности возобновить переговоры о ядерном разоружении

У Трампа говорят, что такие переговоры возобновятся очень скоро.

Высокопоставленный чиновник КНДР заявил сотруднику Совета национальной безопасности США о возможности возобновить переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Об этом сообщает Голос Америки со ссылкой на представителя администрации президента США.

Предполагается, что такие переговоры возобновятся очень скоро, заявил американский представитель журналистам.

Также сообщается, что официальный представитель США посетил Корейский полуостров и, в частности, - демилитаризованную зону, где 30 июня состоялась символическая встреча президента США Дональда Трампа и главы КНДР Ким Чен Ына.

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Напомним, что в апреле 2018 года руководство КНДР объявило о прекращении ядерных испытаний, а также испытаний межконтинентальных ракет. На первом саммите президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына 12 июня 2018 года в Сингапуре был подписан совместный документ, который обязывал КНДР к полной денуклеаризации.

На саммите лидеров Южной и Северной Кореи, который состоялся в сентябре того же года в Пхеньяне, КНДР обязалась окончательно закрыть испытательный ракетный полигон Сохе и прекратить эксплуатацию размещенной на нем пусковой установки. Впрочем, ситуация несколько обострилась в 2019 году.

Во время новой встречи Кима и Трампа в феврале во Вьетнаме сторонам не удалось достичь прогресса в переговорах. В последнее время власти КНДР неоднократно выражали недовольство нежеланием Вашингтона смягчить санкции против Пхеньяна.