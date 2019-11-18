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В США учительница на уроке избила школьницу (видео)

04:58, 18 ноября 2019
Мир
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Учительница несколько раз сильно ударила школьницу / скриншот из видео

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Принс-Джордж.

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36-летней Вивиан Нуари предъявлены обвинения в физическом насилии над детьми и нападении второй степени.

"Инцидент, произошедший в средней школе Ларго в Верхнем Мальборо, штат Мэриленд, "очень, очень тревожный", заявил начальник полиции Хэнк Ставински.

По его словам, до предполагаемого нападения между учителем и ученицей существовал "физический контакт".

"Затем учитель совершает нападение на эту ученицу. Характер этого нападения был чрезвычайно насильственным, и это поведение носит преступный характер", - сказал начальник полиции.

По словам полиции, ни студент, ни преподаватель не нуждались в медицинской помощи после драки.

Как сообщал УНИАН, в техасском городе Пирлэнд учительница вызвала полицию, так как приняла 6-летнего мальчика арабского происхождения за террориста.

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Теги: #США#школа