В США учительница на уроке избила школьницу (видео)

По словам полиции, ни студент, ни преподаватель не нуждались в медицинской помощи после драки.

Учительнице средней школы из штата Мэриленд в США предъявили обвинения в избиении 17-летней ученицы.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на полицию округа Принс-Джордж.

Читайте такжеВ США учительница занималась сексом с ученицей прямо в классе

36-летней Вивиан Нуари предъявлены обвинения в физическом насилии над детьми и нападении второй степени.

"Инцидент, произошедший в средней школе Ларго в Верхнем Мальборо, штат Мэриленд, "очень, очень тревожный", заявил начальник полиции Хэнк Ставински.

По его словам, до предполагаемого нападения между учителем и ученицей существовал "физический контакт".

"Затем учитель совершает нападение на эту ученицу. Характер этого нападения был чрезвычайно насильственным, и это поведение носит преступный характер", - сказал начальник полиции.

По словам полиции, ни студент, ни преподаватель не нуждались в медицинской помощи после драки.

Как сообщал УНИАН, в техасском городе Пирлэнд учительница вызвала полицию, так как приняла 6-летнего мальчика арабского происхождения за террориста.