Премьер Чехии на годовщину революции пришел в галстуке с "российским флагом" (фото)

Вскоре премьер Андрей Бабиш сменил галстук на "чешский".

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш пришел на мероприятия, посвященные годовщине Бархатной революции, в галстуке цвета российского флага.

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На это обратили внимание чешские СМИ, в частности Lidovky.

"Премьер-министр Андрей Бабиш во время воскресных празднований годовщины протестов против коммунистического тоталитаризма, надел галстук с российским триколором, но позже сменил его на чешский", - пишет издание.

В галстуке с российским триколором глава правительства появился во время возложения цветов на Народном проспекте в Праге. Однако позднее, выступая в Национальном музее, он уже был в галстуке с чешским триколором.

Стоит заметить, что российский и чешский триколоры состоят из одинаковых цветов, но отличаются порядком их размещения. В чешском триколоре - это белая, красная и синяя горизонтальные полосы, а в российском — белая, синяя и красная.

Как сообщал УНИАН, в Праге 17 ноября состоялось массовое шествие в память о студенческой акции 17 ноября 1989 года, с которой начались главные события Бархатной революции.

Как известно, события ноября-декабря 1989 года привели к отстранению от власти коммунистической партии и последовательному отказу от социалистического режима в тогдашней Чехословакии. Несмотря на первоначальные столкновения демонстрантов с силами безопасности, революция осуществилась бескровно, что и стало основой для ее названия – "бархатная".

Накануне 30-летия революции четверть миллиона чехов провели в Праге антиправительственный митинг. Митингующие требовали отставки премьер-министра страны Андрея Бабиша и министра юстиции Марии Бенешовой.