Протесты из-за цены на топливо в Иране: есть погибшие (фото)

16 ноября демонстрации проходили по меньшей мере в более десятка городов Ирана.

По меньшей мере один демонстрант погиб и несколько получили ранения во время протестов против повышения субсидированных цен на топливо, что второй день продолжаются в Иране.

Читайте такжеВ Праге сотни тысяч человек требовали отставки премьера (фото, видео)Об этом сообщает «Радио Свобода» со ссылкой на губернатора провинции Сирджан.

Отмечается, что инцидент произошел в одноименном городе-центре провинции при невыясненных обстоятельствах.

Также есть неподтвержденные сообщения о гибели еще четырех человек в других городах – Бехбахани, Исфахане и Маривани.

16 ноября демонстрации проходили по меньшей мере в более десятка городов Ирана. А, по сообщениям в соцсетях и от гражданских журналистов, люди протестировали не менее чем в 37 городах страны.

Как ранее сообщал УНИАН, в Париже в годовщину начала выступлений «желтых жилетов» задержали более ста человек.