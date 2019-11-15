Президент Литвы помиловал двух российских шпионов

Указом помилованы Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые сейчас находятся в тюрьме.

Президент Литвы Гитанас Наусада помиловал двух осужденных за шпионаж россиян. Таким образом глава литовского государства проложил путь для обмена пленными с Кремлем.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на местные СМИ.

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Указом помилованы Николай Филипченко и Сергей Моисеенко, которые сейчас находятся в тюрьме.

Мужчин осудили в 2017 году, а выпускают на основании нового положения УК, регулирующий обмен шпионами.

По данным литовских правоохранителей, Филипченко был сотрудником Федеральной службы безопасности и был приговорен Вильнюсским судом к 10 годам заключения.

Как сообщал УНИАН, полковника армии Австрии обвиняют в шпионаже в пользу России, которое продолжалось в течение минимум 25 лет.