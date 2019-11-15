ПАСЕ хочет усложнить введение санкций против стран-членов

Таким образом ПАСЕ продолжит работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы, говорится в тексте документа.

Комитет ПАСЕ проголосовал за подготовку резолюции, которая усложнит введение санкций против национальных делегаций. Украинские представители в заседании участия не принимали.

Об этом сообщает DW.

Читайте такжеГлава ПАСЕ призвала Турцию остановить военную операцию в Сирии

Резолюция направлена на изменение принципа голосования за санкции против стран-членов Совета Европы – нарушителей уставных обязанностей. Решение приняли в четверг, 14 ноября, в Берлине.

Таким образом ПАСЕ продолжит работать над гармонизацией деятельности органов Совета Европы, говорится в тексте документа. В резолюции будет идти речь, в частности, об изменении принципа голосования по введению санкций против стран-нарушителей.

На рассмотрение депутатов ПАСЕ резолюцию планируют вынести в январе 2020 года.

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ в связи с аннексией Крыма лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России многие члены ПАСЕ и политики назвали шантажом.

25 июня 2019 года ПАСЕ приняла резолюцию, которой отменила механизм введения санкций против делегаций.

26 июня в Ассамблее поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации РФ. В знак протеста против такого решения делегации Эстонии, Грузии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Украины в ПАСЕ досрочно покинули летнюю сессию.

Новая делегация Украины, которая была сформирована в Верховной Раде 9-го созыва, официально отказалась от участия в осенней сессии ПАСЕ, которая прошла 30 сентября - 4 октября.