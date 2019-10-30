Совет Европы пригласил российскую пропагандистку на форум по восстановлению доверия к новостям

Всемирный форум за Демократию проходит 6 ноября в Страсбурге.

На форум по восстановлению доверия к новостям в Страсбурге пригласили представительницу российского пропагандистского телеканала «Russia Today» Анну Белкину.

Всемирный форум за Демократию проходит 6 ноября при поддержке Совета Европы, написала в Facebook журналистка Лиза Кузьменко.

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«Это после того, как Министерство иностранных дел Великобритании в июле 2019 года запретило российским новостным организациям «Russia Today» и «Sputnik» посещать Глобальную конференцию о свободе СМИ в Лондоне из-за их «активной роли в распространении дезинформации», – отметила Кузьменко.

Журналистка утверждает, что практика подбора кремлевских спикеров является опасной по причине, в частности, распространения ими фейковых новостей и ежедневной дезинформации ради манипуляции общественным мнением на Западе.

«Написали письмо к Постоянному представительству Украины в Совете Европы, Генеральному секретарю Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич, Комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович, международным медийным организациям - партнеров Платформы Совета Европы по защите журналистики и безопасности журналистов», – сообщила Кузьменко.

Как сообщал УНИАН, рейтинговые российские телеведущие и медийные топ-менеджеры получают бешеные деньги за «правильное» формирование общественного мнения в России. Их состояние насчитывает миллионы долларов.

Так, по информации «Фонда борьбы с коррупцией российского оппозиционера Алексея Навального, ведущий федерального телеканала «Россия» Владимир Соловьев владеет двумя элитными особняками в Италии, тремя квартирами в элитном доме в Москве стоимостью около $3,8 млн, а также домом в Подмосковье за $6 млн.

Другой одиозный пропагандист Дмитрий Киселев владеет в оккупированной Коктебеле виллой на берегу моря оценочной стоимостью в $3 млн. Также в пропагандиста, которого американский журнал The New Yorker называет "мастером театрального сарказма и апокалиптической риторики", есть элитная квартира в Москве, которую он в 2014 году купил за $ 4,5 млн.