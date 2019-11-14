В НАТО объяснили "работу в России"

Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией. Именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы в Москве открытыми, заявил генсек НАТО

Североатлантический альянс продолжает конструктивный диалог с надежным удерживанием и защитой. В частности – когда речь идет о работе в России.

Об этом говорится в заявлении генсека НАТО Столтенберга, опубликованной пресс-службой организации.

«Мы видим более напористую Россию, которая незаконно аннексирует Крым и дестабилизирует Украину. Видим вмешательство в наши политические процессы, инвестирование в современную военную технику, в частности новые ракеты средней дальности, что привело к прекращению действия договора РСД», – заявил Столтенберг.

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По его словам, «в эти трудные времена мы должны избегать просчетов и недоразумений. И мы должны восстановить доверие там, где это возможно. Мы стремимся к более конструктивным отношениям с Россией. Именно поэтому мы держим наши дипломатические каналы в Москве открытыми».

«Но наши дипломатические усилия могут быть эффективными только в случае, если вступим в борьбу с Россией с позиции надежного сдерживания и защиты», – пояснил Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Россия и Китай представляют угрозу, и призвал НАТО повзрослеть и начать противостоять проблемам.