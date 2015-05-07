В Британии стартовали всеобщие выборы (фото)

В Британии началось голосование на всеобщих выборах. По всей стране открылось около 50 тысяч избирательные участков, на которых, как ожидается, миллионы избирателей из 50 млн зарегистрированных отдадут свой голос, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Всего будет избрано 650 депутатов парламента. Одновременно с этим в 279 районах проходят выборы в местные советы, а в ряде городов избирается новый мэр.

Некоторые избиратели уже проголосовали по почте. На предыдущих выборах в 2010 году почтовое голосование составило 15% от общего числа в 65% проголосовавших.

Впервые в Британии волеизъявление будет проходить и по интернету.

Избирательные участки обустроены в школах, местных домах культуры, церковных помещениях, пабах, прачечных, передвижных вагончиках и даже в школьном автобусе.

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Участки будут открыты до 22:00 по местному времени, однако, как уже объявили представители центральной избирательной комиссии, все, кто в этот момент окажутся в очереди на избирательном участке, смогут проголосовать и после этого часа.

Результаты по некоторым районам будут известны к полуночи четверга, однако окончательные данные поступят только к середине дня в пятницу.

Результаты нынешних выборов могут стать самыми непредсказуемыми в Британии за последние десятилетия, за которыми, как полагают обозреватели, может последовать период интенсивных межпартийных переговоров и политического торга.

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Выборы проходят в 650 одномандатных округах по мажоритарной системе: в каждом округе избиратели будут голосовать не за партию, а за конкретного кандидата, и победит тот, кто наберет простое большинство голосов.

Формирование нового правительства будет зависеть от того, какая партия или коалиция получит большинство по итогам голосования.