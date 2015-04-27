Богатейшим человеком Великобритании стал уроженец Одессы

Рейтинг богачей ежегодно составляет издание Sunday Times, пишет Украинская правда.

Состояние Блаватника оценивается в 13,17 млрд фунтов ($20 млрд долларов). В прошлом году он занимал четвертую строчку.

Блаватник перехватил пальму первенства у братьев Шри и Гопи Хиндуджа, состояние которых оценивается в 13 млрд фунтов.

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Возглавлявший два года назад этот список российский олигарх Алишер Усманов оказался на четвертой позиции. Его активы газета оценивает в 9,8 млрд фунтов.

Владелец футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович занял десятую строчку списка с состоянием 7,29 млрд фунтов - на 1,23 млрд меньше, чем год назад.

Всего в списке 117 миллиардеров. В 2014 году их было 104 человека. 80 миллиардеров живут в Лондоне.