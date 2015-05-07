В Дагестане снова ищут боевиков
07:54, 07 мая 2015Мир
1858 0
В Махачкале в четверг утром на нескольких улицах введен режим контртеррористической операции (КТО).
Правоохранители блокировали дом, где могут находиться боевики. Иллюстрация / onepamop.livejournal.com
Об этом сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.
"В 06:00 режим КТО введен в пределах улиц Гамидова, Тимирязева, Сулакской и канала имени Октябрьской революции", - отметил собеседник.
Читайте такжеВ Дагестане силовики в поисках боевиков разрушили целый поселок, СК РФ возбуждать дело отказалась (фоторепортаж)
По его словам, идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков.
По информации источника в силовых структурах города, правоохранители блокировали дом, где могут находиться боевики.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter