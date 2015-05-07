В Дагестане снова ищут боевиков

Об этом сообщил ТАСС представитель Оперативного штаба НАК в Дагестане.

"В 06:00 режим КТО введен в пределах улиц Гамидова, Тимирязева, Сулакской и канала имени Октябрьской революции", - отметил собеседник.

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По его словам, идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков.

По информации источника в силовых структурах города, правоохранители блокировали дом, где могут находиться боевики.