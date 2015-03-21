Россия снова проводит контртеррористическую операцию в Махачкале

09:44, 21 марта 2015
Мир
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Силовики блокировали боевиков в одной из квартир многоэтажного дома в Махачкале

Боевики открыли стрельбу - был ранен один полицейский / Фото УНИАН

В России силовики ввели режим контртеррористической операции в одном из районов Махачкалы

Режим КТО был введен в субботу утром, пишет ТАСС.

"В 7:30 мск в Ленинском районе Махачкалы введен режим КТО. Идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков", - сообщил представитель оперативного штаба НАК в Дагестане.

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Силовики блокировали боевиков в одной из квартир многоэтажного дома на окраине Махачкалы, сообщил агентству источник в силовых структурах города.

"Предположительно, блокированы до двух боевиков. Во время выставления оцепления бандиты открыли стрельбу. Был ранен один полицейский. Идет спецоперация", - отметил источник.

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