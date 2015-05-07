В Чили распустили правительство
07:12, 07 мая 2015Мир
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Президент Чили Мишель Бачелет попросила подать в отставку все правительство страны и через несколько дней объявит новый состав кабинета министров.
Мишель Бачелет / Senado Federal, Flickr.com
"Несколько часов назад я попросила уйти в отставку всех своих министров, и мне нужно 72 часа, чтобы определить, кто останется, а кто из них уйдет", - сказала Бачелет в эфире чилийского телевидения.
Смена правительства в Чили происходит всего через 14 месяцев после вступления Бачелет в должность президента, сообщает Русская служба ВВС.
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Электоральный рейтинг Бачелет в последние недели опустился до рекордно низких отметок после ряда коррупционных скандалов.
Согласно данным соцопросов, сейчас деятельностью президента недовольны около 64% респондентов.
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