В Чили распустили правительство

"Несколько часов назад я попросила уйти в отставку всех своих министров, и мне нужно 72 часа, чтобы определить, кто останется, а кто из них уйдет", - сказала Бачелет в эфире чилийского телевидения.

Смена правительства в Чили происходит всего через 14 месяцев после вступления Бачелет в должность президента, сообщает Русская служба ВВС.

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Электоральный рейтинг Бачелет в последние недели опустился до рекордно низких отметок после ряда коррупционных скандалов.

Согласно данным соцопросов, сейчас деятельностью президента недовольны около 64% респондентов.