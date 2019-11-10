Враждующие Индия и Пакистан открыли безвизовый коридор для паломников

Открытие коридора имеет историческое значение, поскольку происходит в разгар споров между Индией и Пакистаном.

Индия и Пакистан открыли на границе коридор, через который индийские паломники-сикхи смогут без визы посещать священные места на территории Пакистана.

Об этом сообщает Hindu.

«Индия и Пакистан в субботу открыли Картарпурский коридор, который позволит индийским паломникам без визы посетить одну из самых почитаемых святынь сикхизма в пакистанском городе Наровал», - говорится в сообщении.

Отмечается, что одной из сикхских святынь, которую стремятся посетить индийские паломники, является так называемая гурудвара Картарпур Сахиб в пакистанской провинции Пенджаб - место смерти основателя сикхизма Гуру Нанака.

Открытие коридора имеет историческое значение, поскольку происходит в разгар споров между Индией и Пакистаном.

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Стоит отметить, что ежедневно через Картарпурский коридор смогут проходить 5 тысяч сикхов.

Договор о его открытии был подписан накануне празднований 550-летия со дня рождения духовного лидера сикхов. Индия и Пакистан прежде чем достичь этого важного соглашения прошли через три раунда сложных переговоров.

Как сообщал УНИАН, 5 августа индийское правительство объявило о намерении отменить особый статус подконтрольной Индии части спорного региона Кашмир, направил туда тысячи военных и остановил телефонную и интернет-связь в регионе.

Пакистан осудил этот шаг и назвал его нарушением резолюции ООН. Министр иностранных дел Пакистана Шах Махмуд Куреши заявил, что Пакистан усилит дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить отмену особого статуса Кашмира.

Кроме того, власти Пакистана приостановили торговлю с Индией, а также отозвали своего посла из Нью-Дели и выслала индийского посла.

Кашмир фактически разделен в основном между Пакистаном и Индией (еще часть удерживает Китай), но обе страны претендуют на всю территорию и с 1947 года из-за это уже были две войны.