Навальный опроверг сообщения российских СМИ о встрече с Меркель 10 мая

Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.

"Газета" "известия" продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь придумали "встречу оппозиции с Меркель", - сказано в сообщении Навального.

"Газета" "известия" продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь выдумали "встречу оппозиции с Меркель". — Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2015

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Как сообщалось, Ангела Меркель отказалась приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Но затем власти Германии подтвердили, что канцлер приедет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву 10 мая.