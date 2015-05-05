Навальный опроверг сообщения российских СМИ о встрече с Меркель 10 мая
13:48, 05 мая 2015Мир
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Российский оппозиционер Алексей Навальный опроверг сообщение газеты «Известия» о возможной встрече представителей российской оппозиции с канцлером Германии Ангелой Меркель во время ее визита в Москву 10 мая.
REUTERS
Об этом оппозиционер сообщил на своей странице в Twitter.
"Газета" "известия" продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь придумали "встречу оппозиции с Меркель", - сказано в сообщении Навального.
"Газета" "известия" продолжает работать в жанре придумывания новостей. Теперь выдумали "встречу оппозиции с Меркель".
— Alexey Navalny (@navalny) May 5, 2015
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Как сообщалось, Ангела Меркель отказалась приехать в Москву на Парад Победы 9 мая. Но затем власти Германии подтвердили, что канцлер приедет на переговоры с президентом России Владимиром Путиным в Москву 10 мая.
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