Меркель не поедет в Москву на празднование дня Победы

Об этом сообщает Zeit со ссылкой на источник из окружения немецкого канцлера, передает "ЕвроПравда". По данным издания, причиной такого решения является роль России в украинском конфликте, поскольку визит был бы оскорблением для Украины.

Читайте такжеОбама отказался от поставок летального оружия Украине после разговора с Меркель

"Трудно представить, что Ангела Меркель участвует в параде, где будут представлены танки, которые, "возможно, используются в восточной Украине", - отмечает издание.

Вместе с тем, по данным издания, Ангела Меркель прибудет в Россию 10 мая и посетит вместе с Владимиром Путиным могилу Неизвестного солдата у стен Кремля, где они вместе почтят память погибших военнослужащих.

Как сообщалось, президент Латвии Андрис Берзиньш не поедет в Москву из-за агрессии России в Украине. Перед этим от поездки в столицу РФ отказалась президент Литвы Даля Грибаускайте.