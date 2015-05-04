Большинство граждан Чехии считают Россию "империей зла"

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле компанией Ipsos. Так 54% чехов считают Россию "империей зла", а деятельность Владимира Путина на посту президента РФ критически оценивают 71% чехов.

Читайте такжеЧехи протестуют против визита Путина в Прагу и уже начали объединяться в соцсетяхПочти 70% граждан Чехии также обеспокоены деятельностью российских спецслужб, и более 60% - возможным нападением РФ на Прибалтийские государства.

45% чехов выступают за ужесточение санкций против России.

Политику президента Чехии негативно оценивают 63% опрошенных на фоне 62% поддержки активизации контактов с НАТО, которое большинство чехов также считают лучшей защитой от возможной российской агрессии.

"В контексте украинского кризиса большинство чехов считают, что надо было бы поддержать Украину, в частности, проведением учений для ее военных и сохранением санкций против России. Треть опрошенных (33%) согласны на поставки оружия Украине, а 29% - на отправку военных в Украину", - отмечает РАР, которое приводит результаты опроса.