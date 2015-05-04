В Литве за шпионаж впервые арестован сотрудник ФСБ России

Как говорится в сообщении Генпрокуратуры Литвы, гражданин России 1977-го года рождения осуществлял направленную против Литвы разведывательную операцию с намерением проникнуть в литовские исполнительные органы государственной власти, правоохранительные и разведывательные службы, передает Delfi. Начато расследование по ч. 2 ст. 119 Уголовного кодекса Литвы.

Читайте такжеРоссийский шпион проник на заседание комиссии в польском сеймеСогласно оценке Департамента государственной безопасности Литвы, было остановлено очередную попытку российских спецслужб получить доступ к информации, известной только литовским чиновникам с тем, чтобы манипулировать и влиять на процессы принятия решений Литвой на самом высоком уровне.

Литовские политики неоднократно заявляли, что в стране активно работает российская разведка. При этом ранее россиян по подозрению в шпионаже не задерживали. Кроме этого, в Литве хотят обнародовать имена осведомителей КГБ.