В Литве хотят обнародовать имена осведомителей КГБ

Ці дані вже 15 років тримають під грифом "таємно", повідомляє Delfi.

"Мы обсудили вопрос секретноси в отношении работавщих с КГБ людей, поскольку прошло уже 15 лет, и, возможно, пришло уже время не продлевать эту секретность, и можно будет дать обществу открыто ознакомиться", - говорил после последнего заседания политсовета журналистам премьер Альгирдас Буткявичус.

Читайте такжеЛитва: треть российских дипломатов в стране связана со спецслужбами

В этом году заканчивается действия срока секретности в отношении дел тех, кто добровольно признался в сотрудничестве с КГБ. Соответсвенно, этот срок может быть продлен, либо же гриф "секретно" будет снят.

"Есть определенный срок, после которого нужно либо продлить срок и держать под секретом, либо предать гласности. Премьер, спикер Сейма, а также я, высказывались в пользу того, что эти данные нужно предать гласности",- заявил лидер партии "Порядок и справедливость" Роландас Паксас.