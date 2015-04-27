С горных баз на Эвересте эвакуировали альпинистов
09:41, 27 апреля 2015Мир
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Альпинисты, застрявшие на двух горных базах при восхождении на Эверест из-за землетрясения в Непале, эвакуированы на вертолетах.
REUTERS
Всего на двух базах находилось 210 альпинистов, все они теперь размещены на основной базе и в соседних деревнях, передает Русская служба Би-би-си со ссылкой на главу департамента туризма Непала Тулси Гаутама.
По его словам, в спасательной операции участвовали четыре вертолета.
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Большинство эвакуированных альпинистов не стали брать с собой горное снаряжение, рассчитывая продолжить экспедицию.
Ранее в Госдепартаменте США сообщили, что на Эвересте погиб топ-менеджер Google и еще двое американцев.
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