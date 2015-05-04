Коморовский: На Красной площади маршем пройдут подразделения, совершившие агрессию против Украины

Об этом в речи по случаю праздника Конституции 3 мая заявил президент Польши Бронислав Коморовский, передает "Польское радио".

Он напомнил о напряженной ситуации за восточной границей Польши и отметил, что у поляков есть "особый повод пристально следить, не грядет ли новая угроза".

"Мы стоим перед вызовом, как свободу сохранить и укрепить. Из периода истории Польши, который достигает Конституции 3 мая 1791 года, приходит урок, что свобода не дается раз и навсегда", - отметил Коморовский.

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"Вскоре, на 9 мая, Красная площадь в Москве превратися в бронированную площадь. Там снова будут показывать силу подразделения, которые недавно, на глазах мира и на наших глазах, совершили агрессию на соседнюю Украину. Помните, что уже давно военный конфликт не был так близко от польских границ, как сегодня", - добавил президент Польши.

При этом, по мнению Коморовского, в демонстрации военной силы Москвы "речь не идет об истории, а о настоящем и будущем, таков образ нашего беспокойного мира".