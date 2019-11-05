В Боливии вертолет с президентом страны экстренно сел из-за поломки (видео)

Инцидент произошел на фоне угроз оппонентов устранить Эво Моралеса от власти.

Вертолет, перевозивший президента Боливии Эво Моралеса, совершил аварийную посадку из-за механической проблемы.

Об этом сообщает Al Jazeera.

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Инцидент произошел на фоне угроз оппонентов отстранить его от власти. Механический сбой произошел, когда вертолет вылетал из деревни в Андах, где Моралес открывал новую дорогу.

В ВВС Боливии отметили, что у вертолета EC-145 во время взлета было механическое повреждение хвостового ротора, что повлекло за собой экстренную посадку.

В результате инцидента никто не пострадал, но он вызвал напряжение в стране, где протестующие уже две недели митингуют против левого президента после его спорного переизбрания.

WATCH: Helicopter carrying Bolivia's President Evo Morales gets into trouble, manages to land safely pic.twitter.com/FsbKIxYGFD — BNO News (@BNONews) November 5, 2019

Напомним, 20 октября в Боливии состоялись выборы главы государства, которые выиграл Эво Моралес. После подсчета голосов в стране вспыхнули масштабные протесты. Еще задолго до выборов среди боливийцев постепенно росли протестные настроения из-за, как они считают, неэффективных усилий власти в борьбе с лесными пожарами в Амазонии.