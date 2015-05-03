В Непале спасли 101-летнего мужчину, который неделю пробыл под завалами своего дома

В Непале спасатели вытащили из под завалов 101-летнего мужчину, который находился под обломками своего дома последние семь дней, сообщает Новое время со ссылкой на информационное агентство AFP.

В полиции сообщили, что мужчина был спасен в субботу, и в настоящее время находится в больнице.

Под завалами в горной деревне спасатели также обнаружили еще трех выживших - двух мужчин и женщину.

Район, в котором находится эта деревня, наиболее пострадал от землетрясения магнитудой 7,8, которое произошло 25 апреля.

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На данное время количество жертв землетрясения в Непале уже превысило 7000 человек. По информации Министерства внутренних дел страны, 14 123 человек получили ранения.